للشهر الثاني.. العراق خامس أكبر مشتر للعقارات في تركيا

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئه الاحصاء التركية، يوم الثلاثاء، أن العراقيين جاءوا بالمرتبة الخامسة من بين أكثر الدول في شراء العقارات التركية خلال أغسطس/ آب الماضي.

وذكرت الهيئة، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن مبيعات المنازل في تركيا ارتفعت بنسبة 6.8٪ في آب مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبلغت 143 ألفاً و319 منزلاً.

وأضافت أن مبيعات المنازل للأجانب انخفضت بنسبة 18.8% في آب مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى ألف و810 منازل.

وأشارت الهيئة، إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر اب وبعدد 283 منزلا، وجاء الايرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 155 منزلا، وجاء الألمان ثالثا بـ118 منزلا، ثم الاوكرانيون بالمرتبة الرابعة 118 منزلا.

هذا وحل العراقيون بالمرتبة الخامسة 118 منزلا، وجاءت اذربيجان بالمرتبة السادسة 77 منزلا، وجاءت كازاخستان السابعة بـ 68 منزلا، ثم الصين الثامنة 62 منزلا، وجاءت السعودية تاسعاً بـ59 منزلاً والكويت عاشراً 47 منزلاً.

ولطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية وبعدها للمركز الخامس.