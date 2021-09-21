سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

للشهر الثاني.. العراق ثالث اكبر مصدر نفط للصين في اب

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-21T06:19:05+0000
للشهر الثاني.. العراق ثالث اكبر مصدر نفط للصين في اب

شفق نيوز/ أظهرت ادارة الجمارك الصينية، يوم الثلاثاء، أن العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر للنفط إلى الصين خلال شهر آب 2021.

وقالت الادارة في احصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "العراق جاء ثالثا كاكبر مصدر للنفط للصين خلال شهر اب الماضي وبواقع 5.837 مليون طن متري من النفط الخام بما يعادل 40.859 مليون برميل شهريا ويعادل 1.318 الف برميل يوميا مرتفعا بنسبة 26% عن شهر تموز الماضي الذي بلغت الصادرات فيه 1.045 مليون برميل يوميا، وبارتفاع بلغ نسبته 27% عن شهر اب من العام الماضي".

وأضافت الجمارك الصينية، أن السعودية حافظت، على تصنيفها كأكبر مورد للخام للصين للشهر التاسع على التوالي في اب حيث ارتفعت واردات النفط السعودي بنسبة 53 بالمئة عن العام السابق إلى 8.06 مليون طن أو 1.96 مليون برميل يوميا مقارنة مع 1.58 مليون برميل يوميا في تموز الماضي".

واشارت الى ان "روسيا جاءت ثانيا بصادرات بلغت 6.53 مليون طن، أو 1.59 مليون برميل يوميا، وجاءت عمان رابعا بصادرات بلغت 742 الف برميل يوميا، فيما جاءت انغولا خامسا بصادرات بلغت 740 الف برميل يوميا".

ويصدر العراق معظم خاماته من النفط الى شرق اسيا خصوصا الصين والهند وبنسبة تصل الى 67 % فيما يصدر البقية الى اوربا وامريكا.

related

العراق خامس أكبر مصدري النفط الخام الى الصين في حزيران

Date: 2021-07-22 07:35:17
العراق خامس أكبر مصدري النفط الخام الى الصين في حزيران

خلال شهر.. العراق ثالث أكبر مورد نفطي للصين

Date: 2020-09-25 07:06:16
خلال شهر.. العراق ثالث أكبر مورد نفطي للصين

انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية بسبب امريكا والصين

Date: 2019-09-02 07:13:51
انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية بسبب امريكا والصين

الحكومة اللبنانية تقترب من توقيع اتفاقية التبادل التجاري مع العراق

Date: 2021-02-16 05:43:31
الحكومة اللبنانية تقترب من توقيع اتفاقية التبادل التجاري مع العراق

العراق يتعهد "مضطراً" للامتثال 100% لاتفاق اوبك

Date: 2020-08-06 06:01:31
العراق يتعهد "مضطراً" للامتثال 100% لاتفاق اوبك

إيران تبرم ثلاثة اتفاقات لدراسة موقع نفطي عملاق مع العراق

Date: 2021-05-30 17:43:07
إيران تبرم ثلاثة اتفاقات لدراسة موقع نفطي عملاق مع العراق

لوك أويل تترقب فك "أوبك+" لزيادة الإنتاج النفطي في العراق

Date: 2020-10-21 10:34:33
لوك أويل تترقب فك "أوبك+" لزيادة الإنتاج النفطي في العراق

المخاوف من كورونا ترفع أسعار الذهب

Date: 2020-01-30 19:44:27
المخاوف من كورونا ترفع أسعار الذهب