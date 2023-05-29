للشهر الثامن.. روسيا تستمر بإزاحة العراق عن صادرات النفط للهند

شفق نيوز/ تحول الهند إلى الخام الروسي، على غرار الصين، مدفوعًا بتكلفتها الأرخص، لتصبح الهند أكبر مستورد من روسيا، للشهر الثامن توالياً، على حساب الدول المنتجة في الشرق الاوسط، ومنهم العراق الذي كان أكبر مصدر تقليدي للنفط إلى الهند ليتراجع الى المركز الثاني بعد روسيا.

ووفقًا للبيانات التي جمعتها شركة تتبع السفن Definitiv Oil Research، فان "الخام الروسي أصبح اللاعب الرئيسي في الهند، حيث ارتفعت الواردات منه إلى 1.97 مليون برميل يوميا في مايو / آيار، ارتفاعا من 1.68 مليون برميل يوميا في أبريل / نيسان.

وهذا يمنح روسيا حصة سوقية تبلغ 38.6٪ من إجمالي الهند البالغ 5.10 ملايين برميل يوميًا في مايو / أيار.

وحسب البيانات، فإنه من المتوقع ايضا أن "تبلغ واردات الهند النفطية من العراق 890 ألف برميل يوميا في مايو / أيار لتصبح ثاني أكبر مورد للهند، انخفاضا من 900 ألف برميل يوميا في أبريل / نيسان و 1.02 مليون برميل يوميا في مارس / آذار.

واضافت انه من المتوقع ايضا أن "تبلغ واردات الهند النفطية من السعودية 570 ألف برميل يوميا في مايو / أيار لتكون ثالث أكبر مورد للهند، انخفاضا من 690 ألف برميل يوميا في أبريل / نيسان و 850 ألف برميل يوميا في مارس / آذار .

وكانت شهية الهند للخام مدفوعة باستهلاك الوقود المحلي القوي وزيادة الصادرات من الوقود المكرر مثل الديزل والبنزين.

ومع ذلك، قد تكون بعض الصادرات معرضة للخطر في الأشهر المقبلة حيث يقال إن المشترين الأوروبيين قلقون بشأن شراء الوقود من الهند الذي ربما يكون قد تم تكريره من الخام الروسي، أو جزئيًا من النفط الروسي، وقد يؤدي هذا إلى بعض التباطؤ في الطلب على المنتجات المكررة في الهند نتيجة ذلك.

وفي وقت سابق قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراءات صارمة ضد الهند التي تعيد بيع النفط الروسي إلى أوروبا كوقود مكرر بما في ذلك الديزل.