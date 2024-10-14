للشهر الثالث توالياً.. "أوبك" تخفض توقعات نمو الطلب على النفط بأكثر من 13%

شفق نيوز/ للشهر الثالث على التوالي، خفّضت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 100 ألف برميل يومياً،.

وقدّرت المنظمة التي تضم كبار منتجي النفط في العالم بتقرير صادر اليوم الاثنين، أن ينمو الطلب بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً، بعد أن كانت توقعاتها في يوليو عند 2.2 مليون برميل، ما يؤشر إلى خفضٍ بمقدار 13.6% خلال 3 شهور.

وتستند تقديرات "أوبك" لتراجع نمو الطلب، في تقريرها لشهر أكتوبر الصادر اليوم، إلى حالة الاقتصاد في الولايات المتحدة والصين، اللتين تمثلان السوق الأولى والثانية للخام.

سجلت توقعات "أوبك" لنمو الطلب أقل رقم تاريخي لها أثناء جائحة كورونا، إذ لم يتجاوز وقتها 1.4 مليون برميل.

منظمة "أوبك" توقعت في تقريرها اليوم أن يبلغ نمو الطلب في 2025 حوالي 1.6 مليون برميل.، بانخفاض 100 ألف برميل أيضاً عن تقديرات الشهر الماضي.

في حين قدّرت أن يرتفع إجمالي الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من العام الحالي إلى 105.6 مليون برميل يومياً، ليكون متوسط الطلب الإجمالي على مدار العام عند 104.2 مليون برميل يومياً.

ونتيجة ضعف الطلب، اتفقت 8 دول أعضاء في "أوبك+"، هي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، مطلع سبتمبر، على تمديد تخفيضاتها الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر، وفق بيان أصدره التحالف حينذاك. بعد ذلك، سيتم إنهاء هذه التخفيضات تدريجياً على أساس شهري بدءاً من 1 ديسمبر 2024. وأعاد البيان التأكيد على "المرونة في تعليق التعديلات مؤقتاً أو عكسها حسب الضرورة".