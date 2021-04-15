للشهر الثالث تواليا.. العراق ثانياً في قائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الخميس، ان العراقيين تراجعوا الى المركز الثاني للشهر الثالت تواليا في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر اذار.
وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "تركيا باعت في شهر اذار الماضي 4 الاف و248 منزلا للاجانب بنسبة ارتفاع بلغت 39.9%، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق"، مبينة انها باعت خلال الفترة من كانون الثاني ولغاية مارس 9 الاف و887 منزلا للاجانب".
وبينت ان "اسطنبول جاءت بالمركز الأول في الاكثر مبيعا للمنازل للأجانب التي حققت 2.119 الف عملية بيع في اذار 2021. وجاءت أنطاليا ثانيا مع 889 عملية بيع منزل، وأنقرة ثالثا 252 بيع منزل، ومرسين رابعا مع 184 بيع منزل، يالوفا مع 129 منزلا".
واضافت ان "الايرانيين تصدروا باقي الدول الاجنبية في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال اذار وبعدد 663 منزلاً".
وتابعت أن "العراق جاء بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 644 منزلاً، وروسيا جاءت ثالثا وبعدد بـ 419 منزلا، وأفغانستان رابعا بعدد 302 منزلا، وكاخستان خامسا وبعدد 166 منزلا".
ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، الا انه تراجع للمركز الثاني بعد ايران مع بداية العام الحالي 2021، في حين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 13 تشرين الثاني 2020، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون الآن على أراضي بلاده.