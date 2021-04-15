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للشهر الثالث تواليا.. العراق ثانياً في قائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-15T09:41:53+0000
للشهر الثالث تواليا.. العراق ثانياً في قائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الخميس، ان العراقيين تراجعوا الى المركز الثاني للشهر الثالت تواليا في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر اذار.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "تركيا باعت في شهر اذار الماضي 4 الاف و248 منزلا للاجانب بنسبة ارتفاع بلغت 39.9%، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق"، مبينة انها باعت خلال الفترة من كانون الثاني ولغاية مارس 9 الاف و887 منزلا للاجانب".

وبينت ان "اسطنبول جاءت بالمركز الأول في الاكثر مبيعا للمنازل للأجانب التي حققت 2.119 الف عملية بيع في اذار 2021. وجاءت أنطاليا ثانيا مع 889 عملية بيع منزل، وأنقرة ثالثا 252 بيع منزل، ومرسين رابعا مع 184 بيع منزل، يالوفا مع 129 منزلا".

واضافت ان "الايرانيين تصدروا باقي الدول الاجنبية في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال اذار وبعدد 663 منزلاً".

وتابعت أن "العراق جاء بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 644 منزلاً، وروسيا جاءت ثالثا وبعدد بـ 419 منزلا، وأفغانستان رابعا بعدد 302 منزلا، وكاخستان خامسا وبعدد 166 منزلا".

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، الا انه تراجع للمركز الثاني بعد ايران مع بداية العام الحالي 2021، في حين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 13 تشرين الثاني 2020، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون الآن على أراضي بلاده.

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