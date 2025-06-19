للشهر الثالث تواليا.. العراقيون خامسا بشراء العقارات في تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية ،يوم الخميس، ان العراقيين كانوا خامسا بأكثر الدول بشراء العقارات التركية خلال أيار/مايو الماضي للشهر الثالث على التوالي.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان مبيعات المنازل في تركيا ارتفعت بنسبة 17.6٪ في أيار/مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبلغت 130 ألفا و25 منزلاً.

واضافت ان مبيعات المنازل للأجانب انخفضت بنسبة 14.2% في أيار/ مايو مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى ألف و771 منزلًا.

وأشارت الهيئة إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر أيار/مايو وبعدد 274 منزلا، وجاء الايرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 133 منزلا، وجاءت المانيا ثالثا بـ 127 منزلا، وتلاها اوكرانيا بالمرتبة الرابعة 113 منزلا، وتلاها العراق بالمرتبة الخامسة 104 منازل، وجاءت أذربيجان بالمرتبة السادسة 75 منزلا، وجاءت كازاخستان السابعة بـ 66 منزلا، وجاءت السعودية الثامنة 62 منزلا والصين تاسعا بـ 59 منزلا، والمملكة المتحدة عاشرا بـ 49 منزلا".

وطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسيا على العقارات التركية.