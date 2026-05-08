للشهر الثالث تواليا.. ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي
2026-05-08T08:28:44+00:00
شفق نيوز - متابعة
أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، يوم الجمعة، بأن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في شهر نيسان/أبريل الماضي للشهر الثالث على التوالي، مع ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بشكل خاص نتيجة للاضطرابات المرتبطة بالحرب الإيرانية.
وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 130.7 نقطة في نيسان/أبريل، بزيادة قدرها 1.6% عن مستواه المعدل في آذار/مارس.