للشهر الثالث تواليا.. ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي

أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، يوم الجمعة، بأن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في شهر نيسان/أبريل الماضي للشهر الثالث على التوالي، مع ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بشكل خاص نتيجة للاضطرابات المرتبطة بالحرب الإيرانية.

وبلغ متوسط ​​مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 130.7 نقطة في نيسان/أبريل، بزيادة قدرها 1.6% عن مستواه المعدل في آذار/مارس.