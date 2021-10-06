للشهر الثالث ..العراق يحافظ على مركزه العالمي بأكبر احتياطي للذهب

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الاربعاء، أن العراق حافظ على مركزه 39 عالميا للشهر الثالث على التوالي والخامس عربيا كأكبر احتياطي للذهب في العالم، مبينا ان العراق لم يشترِ أو يبيع أي كمية من الذهب خلال هذه الفترة.

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر تشرين الاول لعام 2021 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق حافظ على مركزه 39 عالميا للشهر الثالث على التوالي من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب لتبلغ حيازته من الذهب 96.3 طنا وهي تمثل 9.3 % من باقي احتياطاته الاخرى".

واضاف ان "العراق حافظ على مرتبته الخامسة عربيا بعد كل من السعودية وليبيا والجزائر ولبنان"، مبينا ان "العراق لم يشترِ الذهب منذ شهر أيلول من عام 2020 عندما اشترى كمية قليلة بلغت 0.1 طنا، فيما اشترى 6.5 طنا في شهر أيلول 2018، فيما قام باستخدام 0.1 طن من هذه الاحتياطيات للاغراض الداخلية".

وأشار المجلس إلى أن "البنوك المركزية للدول اشترت 30 طناً في من الذهب حيث أضافت الهند (12.9 طنا) وأوزبكستان (8.7 أطنان) وكازاخستان (5.3 أطنان) وتركيا (2.8 طن) إلى احتياطياتهم من الذهب، فيما بلغ إجمالي المبيعات أقل من طنين، حيث سجلت قطر أكبر انخفاض في احتياطيات الذهب بمقدار 0.9 طن".

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.