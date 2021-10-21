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للشهر الثالث .. العراق ضمن أكبر مصدري النفط إلى الصين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-21T07:58:06+0000
للشهر الثالث .. العراق ضمن أكبر مصدري النفط إلى الصين

شفق نيوز/ أظهرت ادارة الجمارك الصينية، يوم الخميس، بأن العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر للنفط إلى الصين خلال شهر أيلول/سبتمبر من العام 2021.

وقالت الادارة في احصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "العراق جاء ثالثا كاكبر مصدر للنفط للصين خلال شهر ايلول الماضي وبواقع 5.837 ملايين طن متري من النفط الخام بما يعادل 30.800 مليون برميل شهريا ويعادل 1.026 الف برميل يوميا منخفضا بنسبة 24.6% عن شهر اب الماضي الذي بلغت الصادرات فيه 1.318 مليون برميل يوميا، الا ان هذه الصادرات ارتفعت بنسبة 20.4% عن شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي".

وأضافت الجمارك الصينية، أن السعودية حافظت، على تصنيفها كأكبر مورد للخام للصين للشهر العاشر على التوالي في شهر أيلول/سبتمبر حتى مع انخفاض الشحنات بنسبة 1.2 ٪ مقارنة بشهر آب/أغسطس الماضي حيث وصلت هذه الصادرات إلى 7.96 ملايين طن متري، أو 1.88 مليون برميل في اليوم

وأشارت إلى أن "روسيا جاءت ثانيا بصادرات بلغت 6.14 ملايين طن، أو 1.45 مليون برميل يوميا، وجاءت عمان رابعا بصادرات بلغت 973 الف برميل يوميا، فيما جاءت انغولا خامسا بصادرات بلغت 730 الف برميل يوميا".

ويصدر العراق معظم خاماته من النفط الى شرق آسيا خصوصا الصين والهند وبنسبة تصل الى 67 % فيما يصدر البقية الى اوربا وامريكا.

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