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للشهر الثالث.. العراق خامس اكبر مستورد من تركيا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-02T07:21:57+0000
للشهر الثالث.. العراق خامس اكبر مستورد من تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاحصاء التركية، اليوم الاثنين، أن العراق جاء بالمرتبة الخامسة كأكبر مستورد من تركيا وللشهر الثالث تواليا خلال العام الحالي 2022.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "صادرات تركيا لشهر اذار بلغت 22 ملياراً و 709 ملايين دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 19.8 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2021، مبينة أن "واردات تركيا في اذار بلغت 30 ملياراً و 878 مليون دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة زيادة 30.7 بالمئة، عن نفس الفترة من عام 2021".

وأشارت إلى أن "العراق جاء خامساً في الصادرات التركية لدول العالم في شهر اذار الماضي بقيمة مليار و162 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بـ مليار و907 ملايين دولار، وتلتها الولايات المتحدة الامريكية بـ مليار و 559 مليون دولار، ومن ثم جاءت ايطاليا ثالثا بـ مليار و 278 مليون دولار والمملكة المتحدة رابعاً بـ مليار و168 مليون دولار، مبينة ان نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 31.1٪ في اذار 2022".

وبينت أن الصادرات التركية من كانون الثاني الى اذار 2022، كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بقيمة 5 مليارات و 286 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 4 مليارات و56 مليون دولار، وإيطاليا 3 مليارات 384 مليون دولار، والمملكة المتحدة 3 مليارات 210 ملايين دولار، والعراق 3 مليارات و 115 مليون دولار، وبلغت نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات 31.6٪ في الفترة من كانون الثاني إلى اذار 2022.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وايران، وبنسبة اقل من دول الخليج العربي والاردن.

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