للشهر الثالث..العراق بالمرتبة الثالثة بقائمة الدول الأكثر شراءً للمنازل التركية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الثلاثاء، ان العراقيين جاءوا بالمرتبة الثالثة و للشهر الثالث على التوالي بعد هيمنة روسية كأكثر الشعوب شراء للعقارات في تركيا خلال شهر حزيران الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب ارتفعت بنسبة 81.8٪ في حزيران 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 8 آلاف و630 منزلًا، حصلت اسطنبول على المرتبة الأولى بواقع 3 آلاف و 906 منازل، وجاءت انطاليا في المرتبة الثانية بمبيعات بلغت الفين و534 منزلًا، ثم مرسين بواقع 428 منزلا ".

واضافت ان "تركيا باعت خلال ستة أشهر الاولى من العام الحالي 35 ألفا و383 منزلا للأجانب وبنسبة ارتفاع بلغت 72.7% عن نفس الفترة من العام السابق".

وأشارت الهيئة إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال حزيران وبعدد الف و 887 منزلا "، وجاء الايرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 987 منزلاً، والعراقيون ثالثا وبعدد بـ 807 منازل، والصينيون رابعا بعدد 377 منزلا، وألمانيا خامسا وبعدد 329 منزلا".

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أنه تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان الماضي بعد هيمنة روسيا على العقارات التركية.