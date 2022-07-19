سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

للشهر الثالث..العراق بالمرتبة الثالثة بقائمة الدول الأكثر شراءً للمنازل التركية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-19T08:03:17+0000
للشهر الثالث..العراق بالمرتبة الثالثة بقائمة الدول الأكثر شراءً للمنازل التركية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الثلاثاء، ان العراقيين جاءوا بالمرتبة الثالثة و للشهر الثالث على التوالي بعد هيمنة روسية كأكثر الشعوب شراء للعقارات في تركيا خلال شهر حزيران الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب ارتفعت بنسبة 81.8٪ في حزيران 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 8 آلاف و630 منزلًا، حصلت اسطنبول على المرتبة الأولى بواقع 3 آلاف و 906 منازل، وجاءت انطاليا في المرتبة الثانية بمبيعات بلغت الفين و534 منزلًا، ثم مرسين بواقع 428 منزلا ".

واضافت ان "تركيا باعت خلال ستة أشهر الاولى من العام الحالي 35 ألفا و383 منزلا للأجانب وبنسبة ارتفاع بلغت 72.7% عن نفس الفترة من العام السابق".

وأشارت الهيئة إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال حزيران وبعدد الف و 887 منزلا "، وجاء الايرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 987 منزلاً، والعراقيون ثالثا وبعدد بـ 807 منازل، والصينيون رابعا بعدد 377 منزلا، وألمانيا خامسا وبعدد 329 منزلا".

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أنه تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان الماضي بعد هيمنة روسيا على العقارات التركية.

related

بعد تبوئه المرتبة الأولى .. العراق يتراجع بقائمة الدول الأكثر شراءً للمنازل في تركيا

Date: 2021-09-14 11:31:42
بعد تبوئه المرتبة الأولى .. العراق يتراجع بقائمة الدول الأكثر شراءً للمنازل في تركيا

العراقيون ثانيا بين أكثر المشترين للعقارات في تركيا خلال شهر

Date: 2022-04-15 10:24:43
العراقيون ثانيا بين أكثر المشترين للعقارات في تركيا خلال شهر

خلال شهر .. العراق ثانيا ضمن قائمة الدول الأكثر شراءً للمنازل بتركيا

Date: 2022-01-14 12:01:09
خلال شهر .. العراق ثانيا ضمن قائمة الدول الأكثر شراءً للمنازل بتركيا

للشهر الثاني .. العراق في المرتبة الثالثة بقائمة الدول الأكثر شراءً للمنازل التركية

Date: 2022-06-15 08:49:30
للشهر الثاني .. العراق في المرتبة الثالثة بقائمة الدول الأكثر شراءً للمنازل التركية

للشهر الثالث.. العراقيون يتصدرون قائمة الأجانب الأكثر شراء للمنازل في تركيا

Date: 2021-08-14 05:34:48
للشهر الثالث.. العراقيون يتصدرون قائمة الأجانب الأكثر شراء للمنازل في تركيا

للشهر الثاني العراق يتراجع للمرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا

Date: 2021-10-13 08:18:01
للشهر الثاني العراق يتراجع للمرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا

العراقيون بصدارة الراغبين بشراء عقارات في تركيا

Date: 2019-07-28 11:14:44
العراقيون بصدارة الراغبين بشراء عقارات في تركيا

العراق يقدم طلبا لمنظمة دولية لعقد اجتماع ثلاثي مع تركيا وإيران بشأن المياه

Date: 2022-02-08 11:56:37
العراق يقدم طلبا لمنظمة دولية لعقد اجتماع ثلاثي مع تركيا وإيران بشأن المياه