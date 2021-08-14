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للشهر الثالث.. العراقيون يتصدرون قائمة الأجانب الأكثر شراء للمنازل في تركيا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-14T05:34:48+0000
للشهر الثالث.. العراقيون يتصدرون قائمة الأجانب الأكثر شراء للمنازل في تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، ان العراقيين تصدروا، قائمة الأجانب الأكثر شراء للمنازل في تركيا خلال شهر تموز الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "مواطني العراق اشتروا خلال شهر تموز الماضي ، 772 منزلا، تلاهم الإيرانيون بـ619 منزلا، ثم الروس بـ365 منزلا، والأفغان بـ229 منزلا، والألمان بـ 198 منزلا، والكويت 189 منزلا، وكازخستان 166 منزلا".

وأضافت أن "عدد المنازل المباعة للأجانب في عموم تركيا خلال تموز بلغت 4 آلاف و495 منزلا" ، مبينة ان "هذه المبيعات ارتفعت بنسبة 64 بالمئة، مقارنة مع مبيعات الشهر نفسه من العام الماضي".

ووفقا لتقرير الهيئة فإن"اسطنبول هي المحافظة الأولى التي حققت 951 عملية بيع للأجانب في تموز، جاءت بعدها أنطاليا مع 931 منزلا، ثم أنقرة 312 ، ومرسين 217 ، وبورصة مع 158 بيع منزل للأجانب".

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن الترتيب تراجع للمركز الثاني بعد ايران مع بداية العام الحالي 2021 قبل ان يعاود مرة اخرى للمركز الاول في شهر ايار الماضي، في حين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 13 تشرين الثاني 2020، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون الآن على أراضي بلاده.

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