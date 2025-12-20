للسنة الثانية تواليا .. العراق خارج الدول العشرين الكبار في حيازة السندات الاميركية

شفق نيوز - بغداد/واشنطن

اعلنت الخزانة الامريكية، يوم السبت، ان اليابان والمملكة المتحدة التي تعتبران أكبر دولتين امتلاكا للسندات الأميركية بعد أن رفعتا حيازتهما منها، فيما خفضت الصين من هذه السندات، مشيرة إلى أن دولتين عربيتين كانت ضمن العشرين الكبار الأكثر حيازة.

وقالت الخزانة في أحدث جدول لها لعام 2025 اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ، ان "اليابان والمملكة المتحدة زادت من حيازتهما للسندات الأمريكية حيث بلغت 1.200 تريليون دولار، و 877 مليار دولار على التوالي لشهر تشرين الاول الماضي، فيما خفضت الصين من حيازتها للسندات لتصل 688 مليار دولار بعد ان كانت 700 مليار دولار".

واضافت ان "السعودية والإمارات كانتا ضمن الدول العشرين الكبار بامتلاكهم للسندات الأمريكية حيث بلغت حيازتهما 134 و 110 مليار دولار على الترتيب"، مبينة ان "العراق مازال و للسنة الثانية خارج أكبر 20 دولة الأكثر حيازة لهذه السندات".

واشارت الى ان "مجموع السندات لدول العالم بلغت 9.242 تريليونات دولار .

يذكر ان العراق يمتلك سندات امريكية بحدود 32 مليار دولار وهي تعتبر احدى الاستثمارات الخاصة بالاحتياطيات البلد.