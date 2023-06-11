للسنة الثانية..السكر واللحوم أهم استيرادات العراق من البرازيل

شفق نيوز/ عُدت مواد "السكر واللحوم" للسنة الثاني على التوالي من أهم استيرادات العراق من البرازيل خلال العام 2022 حسب موقع trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.

وذكر الموقع في احصائية على موقعه اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "العراق استورد من البرازيل خلال العام الماضي 53 مادة من السلع بقيمة بلغت 714.626 مليون دولار" مرتفعة بنسبة 79%عن سنة 2021 التي بلغت 398,602 مليون دولار.

واضاف ان "السكر والحلويات جاءت أولا في استيرادات العراق من البرازيل بقيمة بلغت 284.809 مليون دولار، تليها لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل بقيمة مالية بلغت 127.927 مليون دولار، تليها الحيوانات الحية بقيمة بلغت 60.959 مليون دولار، تليها شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية بقيمة بلغت 48.975 مليون دولار".

كما اشار الموقع الى ان "صادرات العراق الى البرازيل تركزت في مادة واحدة فقط وهي الوقود المعدني والزيوت المعدنية وبقيمة مالية بلغت 598 مليون دولار"، مبينا أن "النمو السنوي للصادرات العراقية للبرازيل انخفضت بنسبة 71% خلال الخمس سنوات الاخيرة".