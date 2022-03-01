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للرد على روسيا.. الطاقة الدولية تقر ضخ 60 مليون برميل نفط من الاحتياطيات للأسواق العالمية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-01T17:14:03+0000
للرد على روسيا.. الطاقة الدولية تقر ضخ 60 مليون برميل نفط من الاحتياطيات للأسواق العالمية

شفق نيوز/ وافق أعضاء وكالة الطاقة الدولية، على إطلاق ما يصل إلى 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات إلى الأسواق العالمية، بعد ارتفاع الأسعار، اثر الحرب الروسية ضد اوكرانيا.

وقالت الوكالة، إن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 31 دولة، وافقوا على الإفراج عن 60 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية "لإرسال رسالة قوية إلى أسواق النفط" مفادها أنه "لن يكون هناك نقص في الإمدادات".

واتخذ مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية القرار في اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة برئاسة وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "الوضع في أسواق الطاقة خطير للغاية ويتطلب اهتمامنا الكامل"، مشيرا إلى أن "أمن الطاقة العالمي مهدد، مما يعرض الاقتصاد العالمي للخطر خلال مرحلة هشة من الانتعاش".

وجاء القرار في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط اليوم الثلاثاء ، حيث تجاوز سعر الخام الأمريكي 100 دولار للبرميل وهو أعلى سعر له منذ عام 2014.

وكانت وكالة رويترز، قد أفادت في وقت سابق،  بأن وزراء الدول الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية يناقشون الإفراج عن 60 مليون برميل من النفط من المخزونات في اجتماع لبحث كيفية الرد على الحرب الروسية ضد أوكرانيا. 

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