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للحد من الأزمة المزمنة.. وصول 14 محطة كهرباء إلى الأنبار (صور)

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-20T14:55:22+0000
للحد من الأزمة المزمنة.. وصول 14 محطة كهرباء إلى الأنبار (صور)

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في محافظة الانبار، يوم الجمعة، عن وصول 14 محطة كهربائية متنقلة إلى المحافظة سيتم توزيعها خلال اليومين المقبلين على مدن عدة ضمن خطة لوزارة الكهرباء للحد من أزمة الكهرباء المزمنة في الأنبار والعراق عموماً.

وتزايدت حدة أزمة الكهرباء في الأنبار جراء تضرر البنى التحتية لقطاع الكهرباء بأكثر من 70 بالمائة خاصة في مدن الرمادي والقائم والفلوجة وهيت، بفعل الحرب ضد تنظيم داعش.

وتصل المحطات المتنقلة بالتزامن مع حملة اعمار واضحة تشهدها الانبار في قطاع البنى التحتية بدعم من منظمات أممية وصندوق إعادة اعمار المدن المتضررة من الإرهاب 

وذكر مسؤول في ديوان محافظة الانبار لوكالة شفق نيوز، أن 14 محطة كهربائية متنقلة وحديثة المنشأ جهزت بها وزارة الكهرباء محافظة الانبار سيكون من شأنها تحسين واقع تجهيز الكهرباء بعدد من مدن المحافظة وتقليل الضغط على خطوط التجهيز الرئيسة.

وأشار إلى أنه سيتم نصب المحطات في المدن التي تعاني من تضرر خطوط النقل وتلك التي لديها أحمال عالية من الكهرباء.

من جانبه، قال رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي لوكالة شفق نيوز، إن "عملية تأهيل الطاقة الكهربائية في الانبار مستمرة ضمن مسعى معالجة الأضرار التي خلفتها العمليات الإرهابية وعمليات تحرير مدن المحافظة".

وأضاف أن "الضرر الذي لحق بالمحافظة يحتاج إلى وقت طويل ودعم مستمر ليتم تأهيل ما دمرته الحرب، لكن نلمس جهود كبيرة من مسؤلي المحافظة وسباق مع الزمن في عمليات التأهيل تلك".

واعتبر الحلبوسي أن "تجهيز المحافظات الجديدة ضمن معالجات وزارة الكهرباء المستمرة لمشاكل الطاقة بالمحافظة".

ويعاني العراق أزمة مزمنة في خدمة الكهرباء منذ عقود جراء تضرر هذا القطاع بفعل الحصار والحروب المتتالية والفساد المستشري في مفاصل الدولة.

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