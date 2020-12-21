للحد من التزوير.. موانئ البصرة تعتمد وصلاً مشفراً لتنظيم دخول الشاحنات

شفق نيوز/ تعتزم الشركة العامة لموانئ العراق، يوم الاثنين، اعتماد وصل مشفر لدخول الشاحنات الى ميناء ام قصر الشمالي تجنباً للتكرار والتزوير، وفرض عقوبات على المخالفين.

وقال المدير العام لشركة الموانئ، فرحان محيسن الفرطوسي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الشركة تعتزم اعتماد برنامج جديد يقتضي إصدار وصل مشفر للشاحنات الداخلة إلى الميناء وذلك بوضع (Barcode) غير قابل للتزوير أو التكرار من قبل سائقي الشاحنات.

من جانبه، ذكر مدير ميناء ام قصر الشمالي، فرزدق عبد الرزاق، أنه تم الاتفاق مع مساعد مدير عمليات ساحة نافذ مروان الهبابة على تنظيم دخول الشاحنات على اعتماد الوصل المشفر لسائقي الشاحنات ومنعهم من الوقوف في الساحات وفرض غرامات على المخالفين تصل الى نحو 150 الف دينار او منعهم لمدة شهر من دخول الميناء وذلك لتنظيم عملية دخول وخروج الشاحنات.