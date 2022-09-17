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 للاسبوع الثالث.. نفط البصرة يغلق على خسائر كبيرة  

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-17T06:30:48+0000
 للاسبوع الثالث.. نفط البصرة يغلق على خسائر كبيرة  

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة الثقيل على خسارة سعرية كبيرة الاسبوع الماضي، مع انخفاض اسعار النفط عالميا بعد التخوف من الركود الاقتصادي العالمي المتوقع.

واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض بمقدار 2.62 دولاران ليصل إلى 83.32 دولاراً، الا انه سجل خسارة أسبوعية كبيرة بلغت 5.02 دولارات، بما يعادل 5.68%.

وأغلق خام برنت في آخر جلسة على ارتفاع من يوم الجمعة بمقدار 51 سنتا ليصل الى 91.35 دولارا، الا انه سجل خسارة أسبوعية بلغت 1.49 دولاراً أو ما يعادل 1.49 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع أيضا في آخر جلسة من يوم الجمعة بمقدار سنتا واحدا ليصل الى 85.11 دولاراً للبرميل، الا انه سجل خسارة اسبوعية ايضا بلغت 1.76 دولارا او ما يعادل 2.03% .

وشهد الأسبوع الماضي انخفاضا في أسعار النفط مع تخوف المستثمرين من الركود الاقتصاد في العالم، وارتفاع الدولار بشكل كبير.

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