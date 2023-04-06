ألف دولار ارباح الشخص الواحد من تحويلات مالية لتركيا

عندما أصدر البنك المركزي العراقي ثلاث حزم إصلاحية قال إنها تأتي بهدف معالجة صعود أسعار صرف الدولار، دفع ذلك بعض المتاجرين في السوق الموازي إلى ابتكار طرق لجني أرباح، ما خلق طوابير من المواطنين أمام مصرف الطيف الإسلامي للتحويل إلى تركيا.

وكان البنك المركزي العراقي، قد خفض المبلغ المحدد لكل مواطن من 7 آلاف إلى ألفي دولار تمنح للراغبين بالسفر، والهدف من ذلك هو لتضييق الخناق على الشركات والجهات الجامعة للدولار بسعر الدولة لبيعه في السوق الحرة بفارق كبير يصل إلى 22 ألف دينار عن كل 100 دولار.

وقال أحد المواطنين الساعين للحصول على الدولار من امام المصرف في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "بإمكان اي شخص الحصول على الدولار من شركة الطيف الإسلامي وبمقدار 7400 دولار مقابل مبلغ مالي يبلغ 9.768 مليون دينار وبسعر صرف يبلغ 132 الف دينار مقابل 100 دولار"، مبينا ان "ما يحصل عليه المواطن من أرباح جراء ذلك هو بحدود الف دولار".

واضاف انه "بإمكان اي شخص الحصول على اكثر من الف دولار كأرباح في حال جاء بأكثر من شخص من اقاربه او اخوته او اصدقائه ليقوموا بشراء الدولار"، مؤكدا ان "هذا ما يحصل حاليا لأغلب الواقفين امام الشركة فهم لا يكتفون بالألف دولار".

واشتكى مواطنون في طوابير أمام مصرف الطيف من أزمة في الحصول على النقد الأجنبي اللازم لأغراض السفر للخارج، أو سداد مصروفات تعليم ذويهم الذين يدرسون خارج البلاد، وقالوا إن أغلب المتواجدين في الطوابير من المتاجرين أو المتعاونين معهم.

من جهته اوضح "احد العاملين في شركة الطيف لوكالة شفق نيوز ان "بإمكان اي شخص ان يقدم على شراء الدولار من الشركة وبمقدار 7400 دولار وبسعر 132 الف دينار مقابل 100 دولار على ان يتم تحويلها الى تركيا والاستلام من هناك عبر اي شخص يتم تخويله من قبل المستفيد".

واضاف ان "كل ما نحتاجه من المشتري للدولار هو هويته الشخصية الرسمية والمتمسكات الثبوتية للمستلم في تركيا".

وحدد البنك المركزي سعر 1300 دينار عراقي لشراء الدولار من وزارة المالية، و1310 دنانير لبيعه للمصارف عبر "المنصة الإلكترونية"، و 1320 ديناراً لبيعه للمستفيد النهائي.

ورغم إجراءات البنك المركزي وإقراره سعر صرف محدد، الا ان اسعار صرف الدولار ما تزال تتراوح في الأسواق بين 149 - 151 الف دينار لفئة 100 دولار أمريكي.