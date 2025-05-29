إلغاء رسوم "يوم التحرير" يهز سوق الذهب ويهبط بالأسعار

شفق نيوز/ لامس الذهب أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، يوم الخميس، بعد أن منعت محكمة اتحادية أمريكية دخول رسوم "يوم التحرير" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، مما قلل من الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، في حين زاد الضغط عليه بفعل ارتفاع الدولار.

وبحلول الساعة 02:42 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3268 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 20 مايو/ أيار.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3265 دولاراً.

وأوقفت محكمة تجارية أمريكية يوم أمس الأربعاء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وقضت بأن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم شاملة على الواردات من الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة.

وارتفع الدولار بعد صدور حكم المحكمة التجارية، مما جعل الذهب المقوم به أكثر تكلفة، وارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت والأسهم الآسيوية أيضا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 33.12 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 1075.50 دولارا، وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 971.30 دولارا.