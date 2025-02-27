إلغاء ترخيص شيفرون يرفع أسعار النفط
شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، قليلا، من أدنى مستوياتها في شهرين يوم الخميس، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء ترخيص مُنح لشركة شيفرون (CVX.N) للعمل في فنزويلا، مما قد يؤدي إلى تقليص إمدادات النفط الخام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 72.72 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:54 بتوقيت جرينتش.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 68.78 دولارا للبرميل.
واستقر الخامان القياسيان يوم الأربعاء عند أدنى مستوياتهما منذ العاشر من ديسمبر/ كانون الأول بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة وهو ما أشار إلى ضعف الطلب والآمال في اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا.
وقال ترامب، أمس الأربعاء، إنه يلغي الترخيص الذي منحه سلفه جو بايدن لشركة شيفرون للعمل في فنزويلا قبل أكثر من عامين.
وتصدر شركة شيفرون نحو 240 ألف برميل يوميا من النفط الخام من عملياتها في فنزويلا، وهو ما يزيد على ربع إجمالي إنتاج البلاد من النفط. ويعني إلغاء الترخيص أن شيفرون لن تتمكن بعد الآن من تصدير النفط الخام الفنزويلي.
ويظل المشاركون في السوق يركزون على محادثات السلام الروسية الأوكرانية التي يجريها ترامب. وقال ترامب إن فولوديمير زيلينسكي سيزور واشنطن يوم الجمعة لتوقيع اتفاق بشأن المعادن النادرة، في حين قال الزعيم الأوكراني إن نجاح الاتفاق سيعتمد على تلك المحادثات واستمرار المساعدات الأمريكية.
وقالت ادارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي مع ارتفاع أنشطة التكرير، في حين سجلت مخزونات البنزين والمقطرات مكاسب مفاجئة .