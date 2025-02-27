إلغاء ترخيص شيفرون يرفع أسعار النفط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، قليلا، من أدنى مستوياتها في شهرين يوم الخميس، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء ترخيص مُنح لشركة شيفرون (CVX.N) للعمل في فنزويلا، مما قد يؤدي إلى تقليص إمدادات النفط الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 72.72 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:54 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 68.78 دولارا للبرميل.

واستقر الخامان القياسيان يوم الأربعاء عند أدنى مستوياتهما منذ العاشر من ديسمبر/ كانون الأول بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة وهو ما أشار إلى ضعف الطلب والآمال في اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ترامب، أمس الأربعاء، إنه يلغي الترخيص الذي منحه سلفه جو بايدن لشركة شيفرون للعمل في فنزويلا قبل أكثر من عامين.

وتصدر شركة شيفرون نحو 240 ألف برميل يوميا من النفط الخام من عملياتها في فنزويلا، وهو ما يزيد على ربع إجمالي إنتاج البلاد من النفط. ويعني إلغاء الترخيص أن شيفرون لن تتمكن بعد الآن من تصدير النفط الخام الفنزويلي.

ويظل المشاركون في السوق يركزون على محادثات السلام الروسية الأوكرانية التي يجريها ترامب. وقال ترامب إن فولوديمير زيلينسكي سيزور واشنطن يوم الجمعة لتوقيع اتفاق بشأن المعادن النادرة، في حين قال الزعيم الأوكراني إن نجاح الاتفاق سيعتمد على تلك المحادثات واستمرار المساعدات الأمريكية.

وقالت ادارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي مع ارتفاع أنشطة التكرير، في حين سجلت مخزونات البنزين والمقطرات مكاسب مفاجئة .