لغاية نيسان.. إيرادات العراق تتجاوز 31 تريليون دينار والنفط يساهم بـ 84% من الموازنة

شفق نيوز - بغداد

أظهرت بيانات حساب الدولة للموازنة الاتحادية لغاية شهر نيسان 2026، تسجيل العراق إيرادات إجمالية بلغت 31.163 تريليون دينار، مقابل نفقات فعلية وصلت إلى 37.835 تريليون دينار، ما يعكس استمرار الاعتماد الكبير على الموارد النفطية في تمويل الإنفاق الحكومي.

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة المالية/ دائرة المحاسبة، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الإيرادات النفطية بلغت 26.121 تريليون دينار، مشكلةً ما نسبته 84% من إجمالي الإيرادات، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 5.041 تريليون دينار وبنسبة 16% من إجمالي الإيرادات العامة.

في المقابل، سجلت النفقات الفعلية للموازنة الاتحادية لغاية نيسان 37.835 تريليون دينار، توزعت بواقع 36.444 تريليون دينار كنفقات جارية، و1.391 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية.

وفقاً للتقرير، فإن تعويضات الموظفين (الرواتب والأجور) استحوذت على الحصة الأكبر من الإنفاق الجاري، إذ بلغت 20.484 تريليون دينار، تلتها نفقات الرعاية الاجتماعية بقيمة 9.233 تريليونات دينار، فيما بلغت خدمة الدين نحو 2.868 تريليون دينار، فضلاً عن تخصيص 2.625 تريليون دينار للمنح والإعانات والمصروفات الأخرى، بينما استقرت المستلزمات السلعية عند 1.074 تريليون دينار.