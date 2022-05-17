لغاية نهاية 2024.. البنك المركزي العراقي يؤجل استيفاء أقساط القروض الزراعية والصناعية

شفق نيوز/ قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، تأجيل استيفاء الأقساط والفوائد المستحقة على المستفيدين من قروض المصرفين الزراعي والصناعي، لمدة سنتين ونصف السنة.

وذكر اعلام البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه لم تتم مطالبة المستفيدين من مبادراته الذين اقترضوا من المصرفين المذكورين لغاية 31 كانون الأول 2024، مع عدم الممانعة لاستلامها ممن يرغب الاستمرار بالتسديد من الزبائن.

يذكر ان مجلس إدارة البنك المركزي العراقي تدارس الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتحديات التي تواجه العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاعين الزراعي والصناعي، ونجاح مبادراته التمويلية في تحقيق أهدافها الأساسية لإحداث التنمية وتوفير فرص العمل وسد جانب من الاحتياجات التي كانت تؤمنها الاستيرادات، مما يستدعي دعم المشاريع والتخفيف من الآثار التي ترتبت نتيجة جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية التي تسود العالم، ما أثر على قدرات بعض المشاريع في أداء التزاماتها إلى المصارف التي أقرضتها، بما يضمن استمرار عمل تلك المشاريع وتجاوز المشاكل الوقتية التي تواجهها.