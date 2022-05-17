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العراق يستهلك أكثر من 80 ألف طن من الأسماك خلال عام واحد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-17T11:13:47+0000
العراق يستهلك أكثر من 80 ألف طن من الأسماك خلال عام واحد

شفق نيوز/ أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن كمية الأسماك المباعة لعام 2021 في العراق بلغت أكثر من 81 ألف طن، مبينا أن عدد المزارع المحلية بلغ 3794 مزرعة.

وقال الجهاز في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "كمية الأسماك المباعة لسنة 2021 على مستوى العراق بلغ 81034 طناً، منها 64796 طنا لمزارع الأسماك".

وأضاف أن "كمية الأسماك النهرية المسوقة لمحافظة البصرة بلغت (2454.4) طنا والأسماك البحرية المسوقة لمحافظة البصرة بلغت( 13783.5) طنا".

واشار التقرير الى ان "العدد الكلي لمزارع الأسماك لسنة 2021 المنتجة 3794 مزرعة وقدر عدد المزارع المتوقفة 1489 مزرعة، فيما قدر عدد المزارع قيد الانجاز 12 مزرعة".

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