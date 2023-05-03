العراق خامس أكبر مصدر للنفط إلى كوريا الجنوبية في شهر آذار

شفق نيوز/ كشفت إدارة الجمارك الكورية الجنوبية، يوم الأربعاء، أن العراق جاء بالمرتبة الخامسة كأكبر مصدر للنفط الى كوريا الجنوبية خلال شهر آذار/مارس 2023.

وقالت الادارة في احصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "العراق جاء خامسا كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية خلال شهر آذار الماضي وبواقع 7.770 ملايين برميل مرتفعا بنسبة 4.6% عن شهر شباط الماضي التي بلغت الصادرات فيه 7.429 ملايين برميل، ومرتفعا بنسبة 22.3% عن نفس الفترة من العام 2022 التي بلغت الصادرات فيه 6.353 ملايين برميل".

واضافت ان "كمية النفط الخام العراقي المصدر لكوريا الجنوبية خلال الثلاثة الاشهر الماضية (كانون الثاني وشباط واذار) من العام الحالي 2023 بلغ 22.475 مليون برميل مرتفعا بنسبة 40.3% عن نفس الفترة من العام 2022 الذي بلغت هذه الكميات 16.015 مليون برميل".

كما اشارات الادارة الى ان "السعودية جاءت بالمرتبة الاولى كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية في اذار الماضي وبكمية 32.004 مليون برميل، تليها الكويت وبكمية 10.781 ملايين برميل، ومن ثم جاءت الولايات المتحدة ثالثا وبكمية 10.427 ملايين برميل، ومن ثم جاءت الامارات رابعا وبكمية 8.019 ملايين برميل".

وتابعت ان "قطر جاءت سادسا وبكمية 6.192 ملايين برميل، وجاءت كازخستان سابعا وبكمية 5.727 ملايين برميل، وجاءت استراليا ثامنا وبكمية 2.365 مليون برميل، ومن ثم جاءت المكسيك تاسعا وبكمية 1.994 مليون برميل واخيرا البرازيل عاشرا وبكمية 1.929 مليون برميل".

ووفقا للإدارة فإن، "كمية الواردات الكورية الجنوبية من النفط الخام من الدول العشر الكبار في اذار بلغت 91.460 مليون برميل مرتفعة بنسبة 4.9% عن شهر شباط الماضي الذي بلغت كمية الواردات فيه 87.163%".