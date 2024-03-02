"لعدم التعاون".. فشل مبادرة المركزي العراقي في دعم مشاريع الطاقة المتجددة

شفق نيوز/ أقرت لجنة الكهرباء والطاقة في البرلمان العراقي، يوم السبت، بفشل مبادرة البنك المركزي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد.

وقال عضو اللجنة النائب كامل العكيلي لوكالة شفق نيوز، إن البنك المركزي أطلق مبادرة واحد تريليون دينار قبل ثلاثة سنوات لدعم الطاقة المتجددة، مبينا أن ما صرف من هذا المبلغ فقط 250 مليون دينار على عشرة مقترضين.

وأضاف، أن المبادرة لم تنجح بسبب الاجراءات المعقدة وعدم تعاون البنك المركزي مع المصارف والمؤسسات المصرفية والترويج الإعلامي لها.

وتابع قائلا، "كان يفترض أن يكون هناك تنسيقا مشتركا وتعاونا بين وزارة الكهرباء والبنك المركزي والمصارف، وأن يكون هناك فريقا واحدا لنجاح المبادرة، معربا عن الأسف بأن القائمين عليها غير متعاونين فيما بينهم.

وابدى العكيلي أسفه أيضا، من شروط المبادرة وأحدها الطلب من المقترض 250 مليون دينار شهريا، مشيرا إلى أن أصحاب الدخل المحدود غير قادرين على تسديد هكذا مبلغ، إضافة إلى الروتين والعراقيل المتأخرة وعدم تنسيق البنك المركزي والمصارف العراقية.

وأكد العكيلي، أن لجنة الكهرباء والطاقة النيابية ستستضيف محافظ البنك المركزي ووزير الكهرباء ومديري المصارف لمعرفة أسباب عدم تعاون البنك مع المصارف وقدرة وزارة الكهرباء على نجاح مشروع الطاقة المتجددة.

وفي وقت سابق، حمّل مرصد العراق "الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، البنك المركزي مسؤولية تقويض مشروع استخدام الألواح الشمسية في المنازل لإنتاج الطاقة الكهربائية، بسبب شروط مبادرته للقروض التي يمنحها، ودعا إلى تعديل بعض فقرات المبادرة لنجاحها.

وأصدر البنك المركزي العراقي في مطلع شهر آذار/مارس من العام 2022 ضوابط تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.

وأوضح البنك ببيان في حينها أن هذه المبادرة، انسجاماً مع توجهات الدولة للالتزام بمقررات مؤتمر باريس للمناخ، إذ أطلق البنك المركزي مبادرته للتحول إلى الطاقة النظيفة ضمن هذا الإطار ، حيث تشكلت لجنة رأسها نائب المحافظ ، ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارتي البيئة والكهرباء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فضلاً عن ممثلي القطاع الخاص من الخبراء والمستثمرين.