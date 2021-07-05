لعامين.. العراق ثانياً باستيراد الزيتون من تركيا

شفق نيوز/ أعلنت الجمعية العامة المالية العادية لجمعية مصدري الزيتون وزيت الزيتون في بحر إيجة، يوم الاثنين، أن العراق حل ثانياً باستيراد "زيتون المائدة" من تركيا خلال 8 اشهر خلال موسم 2020 و2021.

وقال رئيس الجمعية دافوت إير في تصريح له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن تركيا صدرت من زيتون المائدة خلال 8 اشهر من موسم 2020 و2021 على اساس سنوي 60 ألف طن، بقيمة مالية بلغت 105 ملايين دولار، مقارنة مع 59 ألف طن في الأشهر الثمانية الأولى من موسم 2019/2020 ، وبقيمة مالية 103 مليون دولار.

واضاف أن قيمة صادارات تركيا من الزيتون الأسود بلغت 81 مليون دولار ، و24 مليون دولار من الزيتون الاخضر.

واشار إير إلى أن "ألمانيا كانت على رأس قائمة الدول التي نصدرها للزيتون الأسود والزيتون الأخضر، تلاها العراق ومن ثم رومانيا والولايات المتحدة وبلغاريا".

وكان مجلس ادارة جمعية مصدري الزيتون وزيت الزيتون في بحر ايجة، أعلن تشرين الثاني 2020، أن ثلاث دولة بينها العراق تتصدر قائمة الدول المستوردة لزيتون المائدة التركي.