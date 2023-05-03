السوداني: العراق قادر على أنّ يخلق صناعة وطنية مُتطورة تُنافس الصناعات الدولية

شفق نيوز/ صرّح رئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني، يوم الأربعاء، بأن العـراق قادر على أنّ يُخلق صناعة وطنية مُتطورة تُنافس الصناعات الدوليـة.

جاء ذلك في حوار خاص على هامش أعمال المؤتمر الأول للاستثمار المعدني والبتروكيمياوي والأسمدة والأسمنت الذي تعقده وزارة الصناعة والمعادن تحت شعار (ثروتنا المعدنية إقتصادنا المُستدام نحو صناعة تحويلية خضراء ).

وقال السوداني خلال الحوار، "نتوجه بخُطط واعدة في التنمية والإقتصاد والإعمار"، داعيا المُستثمرين إلى إقتناص مايُعرض من فُرص إستثمارية في المؤتمر.

وأكد أنه "لا بُـد أنّ نفكر بقطاعات اخرى تساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفط وأهمها الصناعة والزراعة"، منوها إلى أن العراق الأول على مُستوى العالم في إحتياطي الكبريت والثاني في إحتياطي الفوسفات إضافة إلى كثير من المعادن غير المُستغلـة .

كما أشار إلى هُنـاك ثروات طبيعية يجب أنّ تُستثمر بالشكل الأمثل، مردفا بالقول: نُحـدد احتياج الشريك من القطاع الخاص لأعداد العاملين والباقي تتحمله الدولـة .

وأضاف أن خلـق قطاع خاص مُساند لتوفير فُرص العمل من أولويات الدولة العراقية ومُستعدين لتقديم كُلّ الدعم والتسهيلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي .

بدروه افتتح وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم أعمال المؤتمر بكلمة قال فيها، إن المؤتمـر الأول من نوعه تُقيمه وزارة الصناعة ونتطلع أنّ يؤسس لشراكة حقيقية مع شركات القطاع الخاص الداخلي والخارجـي .

وأكد سعي الوزارة إلى مُساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتوفير فُرص العمل لتحقيق أهداف التنمية الوطنية من خِلال الإستغلال الأمثل للثروات المعدنيـة .

كما لفت الوزير إلى أن الحكومة أرتأت عقد هذا المؤتمر لتشجيع فُرص المُشاركة لإستغلال ثرواتنا من خِلال إنشاء مصانع تُواكب التطور الصناعي في العالـم.

وتابع بالقول إن رؤيـة الوزارة التركيز على الصناعات الإستراتيجية التي تُساهم في خلق فُرص العمل للشباب العراقـي، مشيرا إلى أن رؤيـة الوزارة فسح المجال للقطاع الخاص من خِلال إنشاء المشاريع الخاصة به أو من خِلال عقود الشراكة مع شركات القطاع الحكومـي .

وقال النجم ايضا إن وزارة الصناعة داعمة وبشكلٍ كامل للقطاع الخاص وتمكينه والإستفادة من إمكانياته في شركات الوزارة من خِلال عقود المُشاركة الجادة لتحقيق التكامُل بين القطاعين العام والخـاص .

ونبه إلى أن الوزارة وضعت الحلول للكثير من مُشكلات القطاع الخاص كحزمة إصلاحية أولى إلى جانب دعم القطاع المُختلط وحل مُشكلاتـه، مشددا على المضي في إكمال الخارطة الصناعية التنموية لتكون منهج عمل لأحداث التنمية بالقطاع الصناعـي .

كمـا تضمنَ اليوم الأول من المؤتمر جلسة حوارية مع وزير الصناعة والمعادن ورئيس إتحاد الصناعات العراقية تم خلالها الحديث عن التوجُه والرؤية نحو التكامُل بين القطاعين العام والخاص والتسهيلات والدعم المُقدم إلى القطاع الخاص الراغب بالمُشاركة مع شركات الوزارة لإنشاء مصانع ومشاريع صناعية جديـدة .

هـذا ويهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي الإقتصادي بموارد العراق وقابليتها على النهوض بإقتصاد البلد وإنعاش الصناعات الإستراتيجية في العراق لتحقيق التنمية الصناعية والإقتصادية حيث سيُناقش على مدى يومين مُتتاليين مُستقبل المعادن والإستثمار في التعدين من خِلال طرح الفُرص والمشاريع الإستثمارية المُتاحة لدى شركات الوزارة في قطاعات التعدين والبتروكيمياويات والاسمدة والأسمنت بمُختلف المُحافظات كما سيتضمن حوارات ونقاشات مُستفيضة ضِمنَ محاور المؤتمر التي تستهدف القطاعات المذكـورة .