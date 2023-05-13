"لزيادة قدرته الإنتاجية".. افتتاح مجموعة من المشاريع التطويرية في حقل مجنون النفطي

شفق نيوز / افتتحت وزارة النفط، اليوم السبت، مجموعة من المشاريع التطويرية في حقل مجنون النفطي الذي يُدار بجهود عراقية، فيما تسعى لزيادة قدرته الإنتاجية إلى 400 ألف برميل يومياً.

وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب علي شداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "من أهم المشاريع التي افتتحها وزير النفط في حقل مجنون النفطي هو مشروع حقن الماء التجريبي بطاقة 80 ألف برميل باليوم اضافة الى وضع حجر الاساس لمشروع محطة عزل الغاز المركزية الثانية بطاقة 120 ألف برميل يومياً".

وأضاف شداد ان "حقل مجنون النفطي يعتبر من بين الحقول النفطية المهمة والكبيرة في محافظة البصرة ويدار من قبل الجهد الوطني لشركة نفط البصرة"، لافتاً إلى أن "وزارة النفط تعمل على زيادة القدرة الانتاجية في حقل مجنون النفطي الى 400 الف برميل يوميا".