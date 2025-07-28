لدعم الإنتاج المحلي.. الزراعة العراقية توقف استيراد العنب والتين

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، يوم الإثنين، عن إيقاف استيراد محاصيل التين والعنب لمدة شهر دعما للمنتج المحلي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على ما عرضه وزير الزراعة عباس جبر المالكي، وافق المجلس الوزاري للاقتصاد على إيقاف استيراد التين والعنب لمدة شهر دعماً للمنتج المحلي".

وأضافت "كما تقرر فتح استيراد محصول الخيار بسبب شحّة الإنتاج المحلي".

وكانت شفق نيوز، نشرت تقريرا مطلع الشهر الجاري، حول فقدان مزارع لـ95% من أرضه الزراعية، بسبب شح المياه.

وفي التقرير، فإن أرض المزارع مساحتها 20 دونماً من البساتين، وقال "كنت أصدر يومياً ما يزيد على الطن من العنب خلال مواسم الحصاد، لكن اليوم لم يتبقَّ ليّ سوى دونماً واحداً ينتج بالكاد 50 كيلوغراماً".

ويتابع "في السابق كانت المياه تصل إلى كل البساتين، وحتى السمك كان متوفراً بكثرة والمواشي ترعى في كل مكان، لكن اليوم كل ذلك تلاشى. المزارعون هجروا أراضيهم، والمواشي تم بيعها، أصبح الفلاح والمزارع جندياً أو شرطياً أو تحول إلى التجارة وغيرها".

يشار إلى أن البساتين والأراضي الزراعية في جنوب بابل تقلصت بشكل كبير، ومعظم الفلاحين هجروها بسبب غياب الدعم وتراجع مناسيب المياه، ما أدى إلى تدهور الزراعة وتربية المواشي والنحل في المحافظة.