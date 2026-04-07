لدعم استقرار الطاقة.. النفط تطلق العمل بـ"المشروع المعجّل" في غاز الجنوب

شفق نيوز- بغداد

أعلن وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، يوم الاثنين، عن إطلاق العمل الفعلي في "المشروع المعجّل" لشركة غاز الجنوب لدعم استقرار المنظومة الكهربائية.

وقال إسماعيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع يُنفذ بتعاون مشترك بين شركة غاز الجنوب وشركة المشاريع النفطية، بهدف تعزيز عمليات معالجة وضخ كميات جديدة من الغاز السائل، فضلاً عن تأمين وضخ نحو (55) مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الجاف مباشرة لتغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية، بما يسهم في دعم استقرار المنظومة الكهربائية".

وأضاف، أن "المشروع يتضمن نقل ومعالجة الغاز من عدة مواقع رئيسة تشمل محطة حقل بن عمر، وحقل مجنون، وحقل الرميلة الشمالي، في محافظة البصرة ضمن خطة فنية متكاملة لرفع كفاءة استثمار الغاز المصاحب من الحقول النفطية".

وأوضح إسماعيل، أن "تنفيذ المشروع سيكون على مرحلتين، تمتد المرحلة الأولى بطول (4.5) كيلومترات، فيما تمتد المرحلة الثانية لمسافة (4) كيلومترات"، لافتاً إلى أن "المرحلة الأولى سيتم إنجازها خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، في إطار الجهود الرامية لتسريع وتيرة التنفيذ وإدخال المشروع إلى الخدمة بزمن قياسي".

وأكد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، أن "المشروع سيحقق إضافة مهمة للمنظومة الوطنية، من خلال رفد الإنتاج الوطني بنحو (600) طن يومياً من الغاز السائل، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الغاز المصاحب وتقليل نسب الحرق، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني".

ويعتمد العراق على الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات الكهرباء، لكن بعد إلغاء الإعفاءات الأميركية، باتت بغداد "محاصرة"، فمحاولات الحصول على استثناء جديد من إدارة ترمب قوبلت بالصمت، في وقت تزايدت فيه الضغوط على الحكومة العراقية لتأمين بدائل سريعة، طوال الأشهر الستة الماضية.

ويستورد العراق من إيران "50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثا من إنتاج الطاقة الإيرانية"، بحسب المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي.

ووفقاً لوزارة الكهرباء العراقية، يحتاج البلد إلى نحو 50 ألف ميغاواط لسد حاجته من الطاقة في فصل الصيف، في حين ينتج حالياً نحو 28 ميغاواط، بحسب الأرقام الرسمية.