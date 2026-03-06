"لدعم استقرار الطاقة الكهربائية".. تشغيل أحد توربينات سد الموصل

شفق نيوز- نينوى

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، يوم الجمعة، تشغيل أحد توربينات محطة توليد الكهرباء في سد الموصل، مؤكدة أن السد في وضع مستقر من الناحية الفنية والمائية.

وقال المحافظ عبد القادر الدخيل لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة محطة كهرباء سد الموصل تمكنت من تشغيل توربين واحد من أصل أربعة توربينات في محطة التوليد، بعد جهود فنية وصيانة مستمرة نفذتها الكوادر العراقية العاملة في السد".

وأضاف أن "هذا الإنجاز يعكس قدرة الكفاءات العراقية على إدارة وتشغيل المنشآت الحيوية بكفاءة عالية"، مبيناً أن "العمل مستمر لإعادة تشغيل بقية التوربينات وتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية".

وأكد محافظ نينوى أن "سد الموصل في وضع ممتاز ومطمئن، سواء من حيث الاستقرار الفني أو مستوى الخزين المائي"، لافتاً إلى أن "عمليات التحشية والصيانة مستمرة بشكل منتظم".

وأشار الدخيل إلى أن "هذه الجهود تأتي في إطار دعم استقرار الطاقة الكهربائية في المحافظة".