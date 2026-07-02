لخرقها عقداً منذ 2011.. إلزام شركة أردنية بدفع تعويضات مالية لـ"مصافي الجنوب" العراقية

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة العدل، ممثلةً بالدائرة القانونية، اليوم الخميس، كسبها الدعوى القضائية المنظورة أمام محكمة استئناف عمّان في الأردن، واستحصال حكم نهائي وبات يقضي بإلزام إحدى الشركات الأردنية بدفع تعويضات مالية لصالح الشركة العامة لمصافي الجنوب التابعة لوزارة النفط.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، فقد جاء الحكم على خلفية إخلال الشركة المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية الناشئة عن العقد المبرم بين الطرفين عام 2011، بعد أن تابعت الدائرة القانونية في وزارة العدل إجراءات الدعوى أمام القضاء الأردني حتى صدور القرار القضائي القطعي.