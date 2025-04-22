لحوم الدواجن الأكثر استهلاكاً لدى العراقيين

شفق نيوز/ كشف موقع Visual Capitalist الذي يعني بالاسواق والطاقة والاقتصاد العالمي، بأن لحوم الدواجن الأكثر استخداما لدى العراقيين.

وقال الموقع في احصائية له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق يستخدم لحوم الدواجن أكثر استهلاكا من بقية اللحوم الاخرى وخاصة لحم الدجاج".

واضافت ان "الدول العربية التي تستخدم الدواجن كأكثر اللحوم استهلاكا هي: البحرين، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وقطر، واليمن، وتونس".

واشارت الاحصائية الى ان "مصر وعمان تستخدمان الأسماك والمأكولات البحرية كأكثر اللحوم استهلاكا، فيما تستخدم موريتانيا لحم الضأن والماعز كأكثر اللحوم استهلاكا، وتستخدم السودان لحم البقر كأكثر اللحوم استخداما".