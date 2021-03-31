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لجنة أوبك + : عدم اليقين قد يؤثر على تعافي الطلب على النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-31T05:58:25+0000
لجنة أوبك + : عدم اليقين قد يؤثر على تعافي الطلب على النفط

شفق نيوز/ أثارت أوبك +، يوم الاربعاء، مخاوف من أن عدم اليقين قد يؤثر على تعافي الطلب على النفط بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم وإجراءات الإغلاق ، وفقًا لتقرير من اجتماع لجنة خبراء المجموعة.

وقالت اللجنة في التقرير: "على الرغم من التخلص المستمر من المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، فإنها تظل أعلى من متوسط 2015-2019 ، مع الاعتراف بأن التقلبات السائدة في هيكل السوق هي إشارة إلى أوضاع السوق الهشة".

واجتمعت لجنة الخبراء ، المعروفة باسم اللجنة الفنية المشتركة ، يوم الثلاثاء قبل اجتماع وزاري يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط. يحجب المنتجون ملايين البراميل من الإمدادات اليومية لدعم السوق.

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