لجنة نيابية تعلن شمول إقليم كوردستان بصندوق البترودولار

شفق نيوز / أعلنت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، يوم الخميس، شمول إقليم كوردستان بصندوق البترودولار ضمن قانون الموازنة العامة للعام 2021.

وتضمنت الموازنة الاتحادية بنسختها المهيئة للتصويت في البرلمان، زيادة في نسبة البترودولار وصلت إلى 5 دولارات، فضلا عن مضاعفة تخصيصات هذا القطاع من 500 مليار إلى تريليون دينار، من أجل استثمارها للنهوض بواقع المحافظات المنتجة للنفط.

وقال رئيس اللجنة شروان الدوبرداني، لـوكالة شفق نيوز، إن "صندوق البترودولار خصص للمحافظات المنتجة للنفط والإقليم، إلا إنه لم يحدد المبلغ، الذي قد يكون 3-5 دولارات عن كل برميل نفط".

وأضاف الدوبرداني، أن "الغاية من هذا الصندوق هو دعم المحافظات الجنوبية والوسط للاستفادة من البترودولار، لغرض تقديم الخدمات لأبناء المحافظة".

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن "الأموال المخصصة من صندوق البترودولار ستذهب بشكل مباشر إلى المحافظات المنتجة للنفط وإقليم كوردستان".