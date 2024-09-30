لجنة قوى السوق توصي بعقد ملتقى عراقي – تركي في بغداد

شفق نيوز/ أوصت لجنة قوى السوق، التي شكلها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عقد ملتقى عراقي – تركي مشترك في العاصمة بغداد.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن لجنة قوى السوق عقدت اجتماعها اليوم، واستضافت المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح.

واللجنة، التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بأمر ديواني، تتكون من رابطة المصارف الخاصة واتحاد الغرف التجارية ومجلس الاعمال العراقي – التركي واتحاد المقاولين العراقيين.

وأضاف البيان، أن اللجنة اوصت بتطوير العلاقات الاقتصادية مع تركيا، من خلال عقد ملتقى عراقي – تركي مشترك برعاية رئيس مجلس الوزراء في بغداد على هامش زيارة وزير التجارة التركي الى بغداد المقررة في شهر تشرين الثاني المقبل.

وركزت اللجنة، على العمل على دعم إنشاء طريق التنمية الدولي بما يساهم في تحقيق قفزة نوعية في النقل الدولي، والصناعة ومساهمة القطاع الخاص وجعل العراق ممراً استراتيجياً بين دول آسيا وأوروبا.

وأشارت اللجنة الى أهمية حل مشاكل القطاع الخاص العراقي والتركي، التي تتعلق بالتحويلات المالية والجمارك وسمات الدخول وغيرها، بما يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية، مؤكدة انفتاح اللجنة على جميع قوى السوق العراقي والتركي.