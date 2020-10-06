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لجنة تحقيقية بعد قرار بتوزيع الأسمنت على موظفين في العراق بدل الراتب

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-06T08:37:57+0000
لجنة تحقيقية بعد قرار بتوزيع الأسمنت على موظفين في العراق بدل الراتب

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصناعة، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن وثيقة رسمية تتيح لموظفين الحصول على مادة الإسمنت بدل عن الرواتب المتأخرة.

وتحصلت وكالة شفق نيوز على وثيقة صادرة من قبل الشركة العامة للأسمنت العراقية أتاحت لموظفيها الحصول على مادة الاسمنت، بدل الرواتب، من خلال توجيه المدير العام بتبليغ منتسبيهم لكل من يرغب الحصول على 5 أطنان من الأسمنت وبالسعر الرسمي، على أن تستقطع من راتبه بمبلغ 50 ألف دينار شهريا.

وبهذا الصدد، قال مدير اعلام وزارة الصناعة مرتضى طالب في حديث لوكالة شفق نيوز ان "مدير الشركة العامة للإسمنت العراقية أصدر يوم أمس تلك الوثيقة، لكن تم إلغاؤها في اليوم نفسه".

واضاف ان "الوزارة شكلت لجنة تحقيقية للوقوف على هذا التصرف الشخصي من قبل المدير العام بدون الرجوع للوزارة".

يذكر ان العراق يعاني من ازمة مالية خانقة نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميا والتي تشكل 90% من موازنة العراق العامة، وبالتالي وجدت وزارة المالية نفسها عاجزة عن تسديد رواتب الموظفين خلال العام الحالي مما دفعها للاقتراض، وتسيير الحكومة العراقي إلى البرلمان قانوناً يمكنها من الاقتراض لتسديد رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من العام الحالي.

 

 

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