لجنة برلمانية ترهن الاكتفاء الذاتي بالكهرباء في إنجاز خطة خمسية تكلفتها 18 مليار دولار

شفق نيوز/ رهنت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، يوم السبت، تحقيق الاكتفاء الذاتي في إمداد الطاقة على منظومة شبكة الكهرباء الوطنية بتنفيذ مشروع خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وبتكلفة مالية تبلغ حوالي 18 مليار دولار أمريكي.

وقال نائب رئيس اللجنة داخل راضي لوكالة شفق نيوز، ان "هناك خطة استراتيجية للنهوض بواقع الطاقة الكهربائية في العراق من خلال الخطة الخمسية التي أعدتها وزارة الكهرباء و تبدأ من العام 2023 ولغاية العام 2028".

وأضاف أن "الخطة الخمسية تتضمن النهوض بتشكيلات الوزارة من الإنتاج والنقل والتوزيع وبناء 8 محطات كهربائية جديدة من أجل زيادة الإنتاج إلى 30 الف ميغاواط فوق الطاقة المنتجة"، مشيرا إلى ان "المحطات الجديدة ستعمل بالغاز والطاقة الشمسية والنظيفة وفق الخطة الاستراتيجية".

وتابع راضي، إن "الخطة الخمسية تحتاج حسب التقديرات بحدود 18 مليار دولار، وعلى مدى خمس سنوات حسب الخطة التي اعدت من وزارة الكهرباء"، مؤكدا ان "العراق سيصل إلى الاكتفاء الذاتي للطاقة الكهربائية بعد الإنتهاء من الخطة الخمسية وتنفيذها بصورة صحيحة".

وكان وزير الكهرباء العراقي الجديد، زياد علي فاضل قد كشف، يوم الجمعة، في مقابلة مطولة مع وكالة شفق نيوز، عن وضع ثلاث خطط استراتيجية للنهوض بواقع الكهرباء (قصيرة-متوسطة-طويلة) الأجل، فيما وجه رسالة إلى العراقيين، دعاهم من خلالها إلى ترشيد الاستهلاك والالتزام بدفع رسوم الإشتراك بالطاقة.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.