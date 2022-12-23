لجنة برلمانية: تذبذب سعر الدولار أبرز عقبة أمام إقرار موازنة 2023

شفق نيوز/ عدّ عضو اللجنة القانونية النيابية سالم ابراهيم العنبكي، يوم الجمعة، تذبذب سعر صرف الدولار في السوق أبرز المشاكل التي تواجه إقرار الموازنة المالية للعام 2023 ، متوقعا اقرارها في أواخر شهر آذار/مارس أو بداية شهر نيسان/أبريل المقبل.

وقال العنبكي لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الموازنة و مسودتها مازالت لدى الحكومة، ولم تصل البرلمان لغاية الآن، ولم تتضح بنودها بشكل نهائي ما يتطلب الإسراع بتقديمها للبرلمان وعرضها بقراءات عدة للوصول إلى صيغة نهائية لإقرارها".

وأضاف، أن "تذبذب سعر الدولار وتحديده في موازنة العام 2023 أبرز معوقات اقرار الموازنة الى جانب بعض البنود التي لم تطرح للمناقشة لغاية الآن لذا من المستبعد اقرار الموازنة بوقت مبكر".

ورجح العنبكي اقرار الموازنة والاتفاق عليها بين القوى البرلمانية خلال آذار او نيسان من العام القادم، مستدركاً "ربما تشهد اتفاقات مبكرة نتيجة حرص القوى السياسية على اقرار الموازنة استجابة للضغوط الشعبية والاستحقاقات المعيشية و الاساسية للمواطن".

ويؤكد العراق ان موازنة العام 2023، ستتخطى عتبة 100 مليار دولار لأول مرة منذ سنوات، بفعل العائدات المالية الكبيرة المتوفرة لدى العراق.

يشار الى ان الموازنة المالية للعام الحالي 2022 الذي شارف على الإنتهاء لم يتم إقرارها من قبل مجلسيّ الوزراء والنواب بسبب الاضطرابات التي شهدها العراق عقب الانتخابات المبكرة في تشرين الاول/ اكتوبر 2021 والتي تصاعدت الى مستويات خطيرة انتهت بأحداث المنطقة الخضراء بمواجهات مسلحة بين انصار التيار الصدري والقوات الامنية والتي راح ضحيتها العشرات واصيب المئات.

وبعد انتهاء الازمة باتفاق الكتل السياسية على انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تعهد الاخير بأنه سيقدم مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بأسرع وقت ممكن.