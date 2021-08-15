لجنة برلمانية تدعو إلى تعديل النظام الضريبي في العراق

شفق نيوز/ دعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، إلى تعديل النظام الضريبي في العراق على نحو ينسجم مع التطورات في البلاد.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار لوكالة شفق نيوز، إن "النظام الضريبي العراقي لا ينسجم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد".

وأشار إلى أن غالبية القوانين التي تنظيم الضرائب في البلاد قديمة وتعود إلى القرن الماضي مثل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، داعياً إلى إعادة النظر في تلك القوانين.

وأضاف أن الأمر لا يتعلق بقانون واحد بل أن البلد بحاجة إلى تشريع قوانين ضريبية جديدة تنسجم مع الوضع الاقتصادي والمالي والإداري والسياسي وتعكس السياسية المالية والاقتصادية.

وشدد الصفار على ضرورة أن تكون القوانين المتعقلة بالضرائب مرنة تتغير بتغير الظروف الاقتصادية للبلاد سواء في حالة الرخاء والانتعاش أو العكس.

وختم بالقول، "يجب النظر إلى النظام الضريبي ككل، وجميع الضرائب تحتاج إلى تغيير والى تعديل بحيث تنسجم مع الوضع المالي والاقتصادي للبلد".