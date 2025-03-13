حقول ميسان تنتج قرابة 300 ألف برميل من النفط و140 مقمق من الغاز يوميا

شفق نيوز/ قال الناطق باسم لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب علي شداد، يوم الخميس، إن إجمالي إنتاج الحقول النفطية في محافظة ميسان شرقي العراق تصل الى نحو 300 ألف برميل من الخام، و بحدود 140 مقمق من الغاز المصاحب.

وذكر شداد في بيان صحفي اليوم، إنه "وفقا للبرنامج الحكومي وضمن خطط وزارة النفط التطويرية لاتزال الأعمال التأهيلية متواصلة في حقول محافظة ميسان بهدف زيادة الإنتاج اليومي من النفط الخام والغاز المصاحب".

وأوضح أن "الانتاج اليومي من الغاز المصاحب بلغ بحدود (140) مليون قدم مكعب من حقول البزركان ، الفكة ، ابو غرب"، مردفا بالقول، "اما الكميات التي يتم استخدامها من الغاز المصاحب تبلغ بحدود (30) الى (35) مقمق لتشغيل المحطات الكهربائية داخل الحقول المذكورة".

ووفقا لشداد، فإن الجهود "تتواصل لاستثمار كميات أكبر من الغاز المصاحب للاستفادة منه في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية".

وتابع القول، إن الانتاج الكلي من مادة النفط الخام لهذه الحقول يصل بحدود (300) الف برميل يوميا ، اذا لاتزال أعمال التأهيل والتوسعة مستمرة من قبل الشركات المستثمرة في هذه الحقول لزيادة الطاقة الانتاجية من النفط الخام والغاز المصاحب.

وبعد أن قررت إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب مؤخرا إلغاء الاستثناء الممنوح الى العراق في استيراد الغاز الإيراني تعمل الحكومة الاتحادية جاهدة لسد النقص الحاصل في الطاقة في مناطق وسط وجنوب البلاد خاصة مع قرب حلول الصيف وزيادة الطلب على الكهرباء بارتفاع درجات الحرارة.

والعراق جزء من مجموعة من ثماني دول طوعية أعضاء في أوبك+ تحتجز حاليا 2.2 مليون برميل يوميا من الخام خارج السوق.

وأعلنت المجموعة مؤخراً أنها ستمضي قدماً في خططها لتقديم تلك البراميل تدريجياً اعتباراً من نيسان/أبريل، على الرغم من تأخير هذه الخطوة مراراً وتكراراً، مستشهدة بظروف السوق.

ومن المقرر أن ترتفع حصة إنتاج العراق بمقدار 12 ألف برميل يومياً على أساس شهري في نيسان/أبريل، وفقا لخطط أوبك، على الرغم من أن البلاد تعهدت أيضا بالتعويض عن الإنتاج الزائد في العام 2024.