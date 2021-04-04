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لجنة الاقتصاد البرلمانية: 80% من موازنة 2021 عبارة عن قروض

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-04T08:44:33+0000
لجنة الاقتصاد البرلمانية: 80% من موازنة 2021 عبارة عن قروض

شفق نيوز/ كشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائبة ندى شاكر جودت يوم الاحد ان 80% من موازنة 2021 الحالية هي عبارة عن قروض، مؤكدة على وجوب وضع موازنة تقشفية اصلاحية.

وقالت جودت في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاموال العراقية ضاعت نتيجة الفساد مما اوصلونا الى وضع موازنة 80% منها عبارة عن قروض"، مبينة ان "اللجوء الى الاقتراض جاء لكونه اسهل الامور لهم ولا تبين عجزهم أمام المواطن".

واضاف جودت ان "القروض ستكبل البلد بديون يجب سدادها فيما بعد وبفوائد ستكون كبيرة"، مؤكدة أنه "يجب وضع موازنة تقشفية اصلاحية اقتصادية وبحيث يتم التركيز على إنشاء معامل انتاجية من شأنه تشغيل الأيدي العاملة وتوفير السلع والمواد المحلية بدلا من استيرادها وربما يعطي فائضا يتم تصديره للخارج".

وتابعت أن "كل دول العالم تلجأ إلى الاقتراض لإنشاء مشاريع إنتاجية الا العراق يلجأ الى الاقتراض لأجل الاستهلاك"، مشيرة الى ان" كل الموازنات السابقة وحتى الحالية هي موازنات انفجارية إلا أنه ليس هناك اي انجاز منها يذكر".

وصوت البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (31 آذار 2021)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعجز تجاوز 28 تريليون دينار، وشد وجذب استمر لأشهر.

وبلغت إيرادات الموازنة العامة أكثر من 101 تريليون دينار عراقي، فيما قدرت النفقات بـ129 تريليون دينار.

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