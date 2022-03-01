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لجان من بغداد وإقليم كوردستان تبدأ قريباً مباحثات حول قرار المحكمة الاتحادية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-01T09:35:12+0000
لجان من بغداد وإقليم كوردستان تبدأ قريباً مباحثات حول قرار المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ افاد مصدر مسؤول في شركة النفط الوطنية، يوم الثلاثاء، بأن لجاناً مشتركة من بغداد وإقليم كوردستان تبدأ قريباً مباحثات خاصة حول كيفية تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاصة بتصدير الإقليم للنفط.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "القرار الذي صدر من المحكمة الاتحادية أعقبه اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، كلف وزير النفط بتشكيل لجان بالتعاون مع الرقابة المالية وجهات أخرى حكومية لفتح ولإدامة حوار حول هذا الموضوع مع الاقليم".

وأضاف ان "اللجان ستتباحث مع اقليم كوردستان في كيفية تطبيق قرار المحكمة الاتحادية"، مبينا ان "المباحثات ستكون بخصوص العقود النفطية والغازية والقضايا الاخرى المتعلقة بالموضوع وكيفية التوصل الى الاتفاق بشكل نهائي بشأنها".

واشار الى ان "هذه اللجان التي شكلت من وزارة النفط ستجتمع في بغداد وإقليم كوردستان لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية على ان تضع اللجان الآليات لكل قضية ولكل حالة ومن ثم ستعلن عما توصلت إليها فيما بعد".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اعلنت في 15 شباط الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان والغائه، وإلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية، وهو قرار رفضته أربيل وعدته بغير الدستوري.

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