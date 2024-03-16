لجان فنية تعمل.. العراق يكشف مستجدات استئناف تصدير النفط عبر تركيا

شفق نيوز/ كشفت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، عن آخر مستجدات عمل اللجان الفنية بين بغداد وأربيل لحل مشكلة تصدير النفط من حقول إقليم كوردستان، عبر ميناء جيهان التركي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، لوكالة شفق نيوز، إن "لجاناً فنية تعمل بين بغداد وأربيل لغرض اتمام اتفاق نهائي وشفاف بين الطرفين ينهي الخلافات الموجودة حول تصدير النفط من إقليم كوردستان بعد توقفه".

وأضاف جهاد، أن هذه اللجان "تناقش آليات التصدير وما يتعلق بها، وهناك أمور ترتبط بالمستحقات المالية التي تنتج عن مبيعات النفط، وكذلك حقوق الشركات النفطية التي وقعت عقود شراكة مع حكومة الإقليم، ومع حلحلة هذا المشكلات والوصول إلى اتفاق كامل، سيتم معاودة تصدير النفط".

وتابع: "التوصل إلى اتفاق مع الجانب التركي ليس بالصعب لغرض معاودة تصدير النفط، حيث تحدثنا مع الجانب التركي بهذا الخصوص وكان رده أن الأنابيب جاهزة"، مردفاً بالقول: "وزارة النفط عملت على إعادة إصلاح خط حقول كركوك جيهان، ليكون جاهزا للتصدير، لكن استئناف الضخ مرتبط بعمليات فنية تحددها الوزارة بالتنسيق مع الشركات النفطية".

وعن إنتاج النفط في إقليم كوردستان، قال وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني، إن هناك مفاوضات مع الشركات العاملة حالياً في الإقليم لأنها دخلت بعقود مع إقليم كوردستان على أساس الشراكة، فيما يمنع الدستور العراقي الشراكة في الحقول وبصدد تغيير هذه العقود إلى المشاركة في الأرباح وليس في الأصول والإنتاج.

وأوقفت تركيا صادرات النفط التي تبلغ 450 ألف برميل يومياً من إقليم كوردستان، عبر خط جيهان في مارس/ آذار الماضي، بعدما أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد عن أضرار لحقت بها من تصدير حكومة الإقليم للنفط من دون إذن الحكومة الاتحادية بين 2014 و2018.