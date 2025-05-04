لثلاث محافظات.. العراق يبحث مع شركة إماراتية بناء محطات طاقة شمسية

شفق نيوز/ بحث وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الأحد، مع شركة "مصدر" الإماراتية تسريع إنجاز مشاريع ‏الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط في محافظات ميسان وذي قار والأنبار.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فاضل، عقد اجتماعاً عبر دائرة ‏تلفزيونية مغلقة مع مسؤولي شركة مصدر الإماراتية المتخصصة في ‏قطاع الطاقات المتجددة، لمناقشة سبل تسريع توقيع عقد شراء الطاقة ‏وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع.‏

وأضاف البيان، أن الاجتماع تناول خطط الوزارة للمضي قدماً مع الشركة الإماراتية لبناء ‏محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى (1000) ميغاواط كمرحلة ‏أولى، موزعة على ثلاث محافظات ميسان وذي قار والأنبار.‏

وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الدعم الحكومي المتواصل لمشاريع الطاقة ‏المتجددة والاهتمام المباشر من قبل وزير الكهرباء بتنويع مصادر إنتاج ‏الطاقة في العراق، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.‏

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد لقاء آخر خلال الأسبوع ‏المقبل لاستكمال المباحثات وتسريع وتيرة العمل في هذه المشاريع ‏الاستراتيجية.‏