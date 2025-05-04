لثلاث محافظات.. العراق يبحث مع شركة إماراتية بناء محطات طاقة شمسية
شفق نيوز/ بحث وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الأحد، مع شركة "مصدر" الإماراتية تسريع إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط في محافظات ميسان وذي قار والأنبار.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فاضل، عقد اجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع مسؤولي شركة مصدر الإماراتية المتخصصة في قطاع الطاقات المتجددة، لمناقشة سبل تسريع توقيع عقد شراء الطاقة وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع.
وأضاف البيان، أن الاجتماع تناول خطط الوزارة للمضي قدماً مع الشركة الإماراتية لبناء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى (1000) ميغاواط كمرحلة أولى، موزعة على ثلاث محافظات ميسان وذي قار والأنبار.
وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الدعم الحكومي المتواصل لمشاريع الطاقة المتجددة والاهتمام المباشر من قبل وزير الكهرباء بتنويع مصادر إنتاج الطاقة في العراق، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد لقاء آخر خلال الأسبوع المقبل لاستكمال المباحثات وتسريع وتيرة العمل في هذه المشاريع الاستراتيجية.