لتوليد الكهرباء.. وصول أول باخرة تركية لميناء أم قصر الجنوبي بالبصرة

شفق نيوز- البصرة

وصلت إلى رصيف 9 في ميناء أم قصر الجنوبي، ظهر اليوم الخميس، أول باخرة تركية مخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة تصل إلى 125 ميغاواط، وذلك ضمن عقد حكومي يهدف إلى تعزيز منظومة الطاقة الوطنية بأكثر من 250 ميغاواط يومياً.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز: إن "الباخرة التوليدية الثانية ستصل إلى الميناء ذاته بعد نحو شهر، وبذات القدرة الإنتاجية، في إطار الخطة الحكومية لدعم قطاع الكهرباء عبر حلول سريعة ومرحلية".

وأوضح المصدر أن "الاستعدادات جارية حالياً لتأمين وقود زيت الغاز اللازم لتشغيل المحطتين فور استكمال وصولهما"، مشيراً إلى أن "الشركة المشغلة ستتولى عمليات التشغيل والإدارة الفنية للباخرتين بما يضمن دخولهما إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن".

وسبق وأن أعلنت شركة "كار باور شيب" التركية المشغلة لمحطات الطاقة العائمة، عن توقيعها عقدا لتزويد العراق بما يصل إلى 590 ميغاواط من الكهرباء لتحقيق استقرار في الشبكة الوطنية للبلاد.

وكشفت وكالة رويترز، يوم أمس الأربعاء، أنه من المقرر أن ترسو وحدتان عائمتان لتوليد الكهرباء في ميناءي خور الزبير وأم قصر في البصرة، على أن يبدأ تشغيلهما في غضون شهر.