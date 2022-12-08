لتوزيعه ضمن السلة الغذائية.. وصول باخرة محملة بالرز التايلندي الى العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، وصول باخرة محملة بالرز التايلندي لتوزيعها ضمن مفردات السلة الغذائية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الباخرة (Hony world)‏ والمحملة بـ (43.412.580) ألف طن من الرز التايلندي المقرر توزيعه ضمن السلة الغذائية، وصلت الى منطقة الادلاء في المياه الإقليمية".

وأضاف البيان أنه "حال وصول الباخرة ورسوها توجه فريق مشترك من دائرة الرقابة التجارية وفاحصي المختبر في قسم السيطرة النوعية لسحب نماذج الرز بغية القيام بفحصه فحصا أولياً".

وأكدت الوزارة أنه "سيتم إرسال نماذج الرز الى مختبر قسم السيطرة النوعية المركزي في بغداد لاستكمال بقية الفحوصات لبيان صلاحيته للاستهلاك البشري قبل إطلاق عمليات تجهيزه للوكلاء".

ولفت البيان إلى ان "نوعية الرز المستوردة والمتعاقد عليها هي من نوعيات الرز الابيض ذات الحبة الطويلة والمصنف من اجود الانواع العالمية".

ويدخل الرز كأحد المفردات الرئيسة ضمن السلة الغذائية التي تقوم الحكومة بتوفيرها للمواطنين، مع انتقادات توجه لقلة عدد هذه المفردات او عدم انتظام توزيعها والشكوى من عدم صلاحية بعضها.