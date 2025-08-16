لتغطية العجز.. تراجع حاد بصادرات الكهرباء الإيرانية للعراق

شفق نيوز- بغداد

شهدت صادرات الكهرباء الإيرانية إلى العراق، تراجعاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي رفعت فيه إيران وارداتها من الكهرباء إلى أكثر من خمسة أضعاف حجم الصادرات، في محاولة لتغطية العجز خلال فصل الصيف وخصوصاً في أيام ذروة الاستهلاك.

ووفقاً لمسؤولين، في شركة الكهرباء الإيرانية، بحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، فقد "توقفت الصادرات الأساسية إلى العراق بالكامل، بينما يقتصر التصدير إلى أفغانستان على التزامات محدودة لا تقارن بحجم الواردات".

وأوضحوا أن "إيران استخدمت جميع إمكانياتها لزيادة واردات الكهرباء لتعويض العجز المحلي"، مشيرين إلى أن "البلاد استوردت الليلة الماضية نحو 400 ميغاواط مقابل تصدير 80 ميغاواط فقط".

وتأتي هذه التطورات في ظل ضغط كبير على شبكة الكهرباء العراقية، التي تعتمد جزئياً على الواردات من إيران لتغطية احتياجات بعض المحافظات خلال فترات الذروة.