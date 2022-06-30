لتعويض النقص.. العراق يتجه بنفطه نحو اسواق اوروبا

شفق نيوز/ أكد الخبير النفطي العراقي حمزة الجواهري، يوم الخميس، أن العراق يتجه بنفطه نحو الأسواق الأوروبية لتعويض النقص الحاصل فيها.

وقال الجواهري لوكالة شفق نيوز، إن "قيام اوروبا بحظر النفط الروسي من أسواقها ادى الى نقص لديها مع توجه الاخيرة لأسواق آسيا وبيع نفطها باسعار رخيصة، وبالتالي فإن العراق قد يخسر جزءا من تصديره للنفط في اسواق اسيا".

واضاف الجواهري، ان "العراق سيعوض النفط الذي سيخسره في اسواق اسيا بتصديره إلى أوروبا وخاصة إذا ما عرفنا بان الاخيرة تسعى حاليا لتعويض النقص من الطاقة من دول منظمة أوبك"، لافتا الى ان "العراق لن يجد صعوبة في تصدير النفط لدول اوروبا وفق الأسعار المحددة عالميا".

وقامت روسيا بتصدير نفطها بأسعار رخيصة الى أسواق اسيا وخاصة الصينية والهندية بعد الحظر الذي أعلنته دول الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية، مما يهدد مستقبلا صادرات العراق والسعودية لأسواق آسيا.